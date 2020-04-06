Украина Еще десять тысяч украинцев обязали отправиться на обсервацию

2020-04-06 14:45 195

В Украину за сутки вернулись более 9 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыли почти 5,1 тыс. человек.

Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГосЧС", - говорится в сообщении.

Известно, что за минувшие сутки из Украины выехали 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. - иностранцы.

Стоит отметить, что пограничники провели температурный скрининг, признаков заболевания не выявлено.

Напомним, все люди, которые вернулись из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Люди, которые вернулись из стран с местной передачей коронавируса, должны отправиться на обязательную обсервацию.

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