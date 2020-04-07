Коронавирус видео Больше десяти копов задерживали голого спортсмена в Гидропарке Киева

2020-04-07 09:10 312
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В Гидропарке Киева задержали мужчину за нарушение правил карантина. Как оказалось, житель столицы пытался переплыть реку, чтобы попасть на закрытую из-за карантина спортивную площадку.

Спецоперация по его задержанию вызвала бурю эмоций в Соцсетях, где выставили фото погони более десятка копов за пловцом и его дальнейшего задержания.

В Нацполиции отметили, что третий правонарушитель – житель Киева, 1999 года рождения. Его также доставили в управление полиции, где составили административный материал по ст. 44-3 (нарушение правил карантина).

"Мужчина решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Его сразу задержали сотрудники киевской полиции и составили административный протокол", – сообщили в пресс-службе полиции.

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