Коронавирус фото Ученые создали простую альтернативу маске - намного эффективнее и безопаснее

2020-04-09 09:12 1350
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Как сообщает The Guardian, ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски.

Ученые утверждают, что новый шарф - лучше медицинской маски. Во-первых, ткань плотнее прилегает к носу и рту, так как обвязывается полностью вокруг лица и головы. Во-вторых, хирургические маски нельзя носить дольше двух часов, они вызывают сильный дискомфорт, и люди часто прикасаются к ним руками, что повышает риск инфицирования.

“Шарф подходит для многочасового ношения и неприятных ощущений не рождает”, - говорят создатели шарфа.

Самое главное отличие новинки - специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.

“К ней приклеивается вирус, атакующий человека воздушно-капельным путем. Он не может пройти сквозь оболочку с этими веществами и теряет активность. В тканях содержатся белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека, которые проходят через рот, нос, синусовые пазухи, а также дыхательное горло. Эти компоненты помогают удерживать и обезвреживать патогены”, - поясняют ученые.

Биолог и один из создателей шарфа доктор Алан Грин считает, что, оказавшись в шарфе, вирус столкнется с теми же реакциями, что и в организме. Отличие в том, что в тканях шарфа клеток нет, и заражать ему нечего. Вирус быстро потеряет активность и умрет.

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