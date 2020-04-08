Украина Стало известно, когда пенсионерам начнут выплачивать дополнительную 1000 грн к пенсии

2020-04-08 19:00 324
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Украинские пенсионеры, которые получают менее 5 000 гривен, начнут получать дополнительные выплаты в размере 1 000 гривен со следующей недели. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с президентом Владимиром Зеленеским, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Глава правительства отметил, чо Кабмин уже разработал систему начислений дополнительных выплат людям с низким доходом.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен. И до конца апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - заявил Шмыгаль.

Также президент поручил правительству разделить на категории население и определить, кому необходима будет социальная помощь. При этом у Кабмина нет информации о четкой дате завершения карантина и том, как будут поддерживаться граждане в случае его продления.

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