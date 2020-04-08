Украина Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням

2020-04-08 18:31 1890

Cтрастная неделя 2020 – последние и самые непростые дни Великого поста, в этот период действуют более строгие запреты и традиции. Мы расскажем, как правильно готовиться к Пасхе, что нужно и чего нельзя делать во время Страстной седмицы по дням недели.

История и толкование Страстной недели

Когда же заканчивается Великий пост в 2020 году? Так сложилось, что и католики, и православные постятся семь недель накануне Пасхи. По католическому календарю великий празднику в этом году будет 12 апреля, а у православных – на неделю позже. Получается, что Страстная седмица 2020 продлится с 6 по 11 и с 13 по 18 числа соответственно.

История и значение последней недели поста описаны в Новом завете Библии. Сразу после Вхождения Господа в Иерусалим началась неделя испытаний Христовых, которые еще называют страстями. Согласно Священному писанию, в пятницу Сына Божьего распяли на кресте, а в воскресенье, на Пасху, он воскрес из мертвых, искупив грехи человеческие и победив смерть.

Шесть Великих дней перед Пасхой символизируют последние дни жизни Иисуса Христа и всему, что он делал. В христианстве принято посвящать это время молитвам, смирению, очищению души и тела.

Что нужно и запрещено делать всю неделю

Как уже упоминалось, Страстная неделя 2020 (в народе еще называется “Красная”) – это время, которое нужно посвятить служению Богу. Верующим следует каждый день молиться и раскаиваться в нехороших поступках. Если слова христианина искренни – он встретит Пасху с чистыми помыслами и сможет получить благословение Господа.

Церковь не выдвигает мирянам строгих требований, но рекомендует соблюдать пост, посещать службы в храмах, исповедоваться, причащаться. Детям следует объяснить значение Великого поста и Страстной седмицы в частности, рассказать, как и почему их нужно провести, как правильно поститься и молиться Господу. Для этого можно использовать картинки и библейские истории.

На Страстной неделе 2020 нельзя устраивать свадьбу, скорее всего, священник откажется венчать молодоженов. Под запретом крещение и даже поминки. Не стоит отмечать также дни святых, если они приходятся на последнюю неделю перед Пасхой. Все обряды и службы должны быть посвящены только испытаниям Иисуса Христа и его бессмертной жертве.

Во время Великого поста нужно ограничить себя во всех развлечениях, гуляниях, веселом досуге, не поощряются мирские праздники, такие как день рождения, годовщина, юбилей, корпоратив и тому подобные. Если очень хочется отметить – лучше провести мероприятия после Пасхи.

Нельзя также ходить на кладбище и убираться на могилах усопших. Помните, что для этого в церковном календаре есть особая дата – родительская суббота. А вот наводить порядок в доме на Страстную седмицу можно и нужно. У хозяев есть время до Чистого четверга, чтобы вымыть полы и окна, протереть пыль, выбить ковры, постирать и выгладить одежду и выполнить все задачи по уборке, которые постоянно откладываются.

Когда приходит Страстная неделя, Великий пост ужесточается – с понедельника запрещено есть продукты животного происхождения, включая рыбу, горячие блюда, растительное масло, пить любые напитки, кроме простой воды. Так называемое сыроядение соблюдается до самой Страстной пятницы.

Категорически запрещено гадать. В христианстве в принципе не поощряются гадания, ворожба и прочие “магические” ритуалы, а уж в Страстную седмицу – тем более. Запрет не распространяется на народные приметы. Вместо этого надо вспоминать, какие истории произошли с Иисусом.

Запреты меняются в зависимости от того, какой день недели. Смотрите что можно и нельзя делать по датам в 2020 году.

Великий понедельник – 13 апреля

Первый день Страстной недели 2020 посвящен ветхозаветной истории о том, как братья из зависти продали Иосифа в рабство, что считается прообразом страданий самого Иисуса. Вспоминают также историю, когда Христос проклял бесплодную смоковицу в Иерусалиме, символизирующую грешную душу.

Страстную неделю 2020 стоит начинать с уборки в доме и во дворе. Так больше шансов успеть управиться со всеми делами до Чистого четверга и в итоге встретить Пасху в чистоте и порядке.

Великий понедельник – единственный день в году, когда проводят чин мироварения. Это обряд приготовления масла под названием мира, которое используют для помазания верующих. В рецепт входят 50 эфирных масел, смол, растений – все это нужно варить трое суток.

Великий вторник – 14 апреля

В этот день христиане вспоминают, как Иисус разоблачил фарисеев и книжников, а также притчи, рассказанные в одном из храмов Иерусалима: о дани кесарю, о воскресении умерших, о Страшном суде, о талантах, а также о девяти девах.

На второй день Страстная неделя, как правило, вынуждает закончить все дела по хозяйству, в особенности: стирку, глажку, уборку, ремонт одежды.

Великая среда – 15 апреля

В этот день рассказывают историю о покаянии грешницы, которая, омыла ноги Спасителя своими слезами и помазала их миром – это трактуют, как подготовку Иисуса к погребению. Вспоминают также предательство Иуды Искариота, который продал Христа властям за 30 серебряных монет.

Считается, что в этот день женщинам нужно вести себя максимально благочестиво, ведь соблазны усиливаются. Кроме того, нельзя вязать, шить или заниматься другим рукоделием.

Великая среда – это день, чтобы вынести из дома всякий мусор после генеральной уборки, сделать все покупки, необходимые для покраски яиц, приготовления куличей (пасок) и других блюд. Кроме того, нужно исповедоваться.

Великий четверг – 16 апреля

Священники рассказывают историю о Тайной вечере, а также проводят “Двенадцать Евангелий” – одну из самых продолжительных служб. Во время нее зачитывают двенадцать частей из Евангелий, напоминая о страданиях Иисуса Христа. Верующим в храме полагается причаститься, зажечь свечку и поддерживать огонек до самого дома.

Четвертый день Страстной седмицы в народе известен, как Чистый четверг. Библия гласит, что именно в этот день Иисус Христос показал большую любовь к своим ученикам, лично омыв им ноги.

Издавна принято купаться, пока не взошло солнце, чтобы смыть с водой все дурное. Если не успели – нужно закончить уборку. В этот день активно готовятся к Пасхе: выпекают паски, готовят традиционные яйца – крашенки и писанки.

Еще одна традиция, которой славится Страстная неделя: стричься самим и стричь своих детей, чтобы волосы росли густыми и красивыми. Хозяева даже состригают немного шерсти с домашних животных, что якобы приносит им здоровье. А чтобы заманить больше денег в кошелек – принято три раза пересчитывать уже имеющиеся. Но это больше суеверия, чем реальные народные обычаи в Украине.

Страстная пятница – 17 апреля

Самое скорбное и строгое время поста. Считается, что именно в этот день Иисус погиб на кресте. Нужно обязательно посетить как утреннюю, так и вечернюю службы в храмах. Вечером в Страстную пятницу традиционно выносят плакат с изображением Христа в гробу – Плащаницу, которую ставят в центре храма. Тогда же исполняют Канон о распятии и рассказывают историю о том, как перед погребением тело Иисуса мазали благовониями.

В Страстную пятницу нельзя проводить литургию кроме случаев, когда она совпадает с Благовещением. Если это происходит, то священники устраивают литургию Иоанна. После неё можно печь паски, но перед готовкой следует прочесть молитву “Отче наш”. Страстная пятница 2020 – не такой случай.

Любая другая работа по дому в этот день запрещена. Нельзя шить, стирать, мыть, убирать и даже готовить. Развлечения тоже находятся под запретом, ведь в народе говорят: если веселиться в Страстную пятницу – потом весь год придется рыдать. Категорически запрещены любые ссоры, конфликты, сквернословие. Лучше всего после посещения храма уединиться и весь остаток дня посвятить мыслям о жертве Иисуса Христа, читать молитвы, изучать Евангелие.

В Страстную пятницу 2020 нужно соблюдать самый строгий пост. Нельзя совсем ничего есть – только пить воду. Но нужно помнить, что суть поста совсем не в диете, а в очищении тела и души. Даже священники говорят: если от голодания становится совсем плохо – лучше съесть немного хлеба, “холодных” овощей, фруктов или грибов.

Великая суббота - 18 апреля

Вспоминают погребение тела Иисуса Христа и его путешествие в Ад для спасения человеческих душ. Еще одно название - Тихая суббота, ведь в этот день нельзя много говорить, веселиться и заниматься другими шумными делами. Запрещена любая работа как по дому, так и вне его.

В Великую субботу обязательно проводят утреннюю молитву, а после обеда в храмах святят паски, крашанки и другую еду. Можно употреблять горячую пищу, приправленную растительным маслом, и даже выпить стакан вина.

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