В Чернобыльской зоне отчуждения резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить с 4 апреля. Есть данные о том, что огонь быстро подбирается к ЧАЭС.
Как передает ТСН, масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел. Накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.
В сети распространяется видео, как от огня по сожженным чернобыльским полям бегут лошади Пржевальского. На охваченную огнем территорию самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду.
Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривен, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.
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