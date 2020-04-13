Украина видео Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения усилился - огонь подошел к АЭС

2020-04-13 10:42 210

В Чернобыльской зоне отчуждения резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить с 4 апреля. Есть данные о том, что огонь быстро подбирается к ЧАЭС.

Как передает ТСН, масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел. Накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.

В сети распространяется видео, как от огня по сожженным чернобыльским полям бегут лошади Пржевальского. На охваченную огнем территорию самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду.

Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривен, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай то, что никогда не покажут по ТВ