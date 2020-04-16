Коронавирус фото В Киеве срочно закрыли городскую больницу у всего персонала подтвердился COVID-19

2020-04-16 10:12 216

Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов.

Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока что неизвестно.

По состоянию на сегодня наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 612 человек, в Черновицкой области – 589, Ивано-Франковской – 356, Тернопольской – 287 и Киевской области – 230.

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