Курьезы Найден неожиданный способ снизить стресс во время карантина

2020-04-17 14:14 57

Работники лесного хозяйства Халлормсстадур, что на востоке Исландии посоветовали жителям страны чаще ходить в лес и обнимать деревья, сообщает Iceland Review.

По их словам, объятия с деревьями не только могут снизить стресс от карантина, поднять настроение, но и “придать сил, энергию и ощущение расслабленности на весь день”.

Лесники подчеркнули, что обнимать дерево нужно не менее пяти минут, прижимаясь всем телом к стволу.

“Кроме того, это нужно делать желательно с теми растениями, которые находятся в глубине леса, а не возле трасс. Это дает большую вероятность того, что ранее дерево никто не трогал”

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