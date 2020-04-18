Коронавирус Где смотреть Схождение Благодатного огня 2020

2020-04-18 12:45 729
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В субботу, 18 апреля, состоится торжественная церемония схождения Благодатного огня 2020. Из-за пандемии коронавируса она будет проходить без паломников.

В традиционной церемонии примут участие 10 человек.

 

В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ НАЧАЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ СХОЖДЕНИЯ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

"В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса", - заявил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

По его словам, ряд мировых государств направит в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Схождение благодатного огня будут транслировать на весь мир. В частности, онлайн-трансляция схождения Благодатного огня доступна будет на YouTube.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Схождение Благодатного огня 2020: когда и где смотреть онлайн-трансляцию

2020-04-18 10:00 1587

видео КИНО ДЛЯ КАРАНТИНА: ФИЛЬМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

2020-04-17 18:34 1101

Церкви стали центрами распространения коронавируса: где больше всего зараженных священников

2020-04-16 20:00 879

видео Лучшие фильмы о том, каким будет наше будущее - смотреть онлайн

2020-04-16 07:08 906

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В случае неповиновения на улицы выведут спецназ - советник Авакова о подготовке к Пасхе

2020-04-18 14:00 393

В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19

2020-04-18 13:30 1869

Bloomberg: Вакцина от коронавируса будет готова к массовому производству осенью

2020-04-18 13:15 327

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 18 апреля

2020-04-18 13:00 606
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В случае неповиновения на улицы выведут спецназ - советник Авакова о подготовке к Пасхе 2020-04-18 14:00 393
В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19 2020-04-18 13:30 1869
Bloomberg: Вакцина от коронавируса будет готова к массовому производству осенью 2020-04-18 13:15 327
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 18 апреля 2020-04-18 13:00 606

Лента

14:30 Когда в Киеве исчезнет смог? Прогноз загрязнения воздуха на неделю
14:00 В случае неповиновения на улицы выведут спецназ - советник Авакова о подготовке к Пасхе
13:30 В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19
13:15 Bloomberg: Вакцина от коронавируса будет готова к массовому производству осенью
13:00 Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 18 апреля
12:45 Где смотреть Схождение Благодатного огня 2020
12:30 Министр Криклий рассказал, когда в Украине восстановят авиаперелеты
12:00 В Днепре на 17 000 грн оштрафован священник, причащавший прихожан из одной ложки
11:30 В Киево-Печерской Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек
11:00 Зеленский: После Пасхи коронавирусом могут заболеть 10% украинцев