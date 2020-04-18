Коронавирус Где смотреть Схождение Благодатного огня 2020

2020-04-18 12:45 729

В субботу, 18 апреля, состоится торжественная церемония схождения Благодатного огня 2020. Из-за пандемии коронавируса она будет проходить без паломников.

В традиционной церемонии примут участие 10 человек.

В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ НАЧАЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ СХОЖДЕНИЯ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

"В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса", - заявил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

По его словам, ряд мировых государств направит в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Схождение благодатного огня будут транслировать на весь мир. В частности, онлайн-трансляция схождения Благодатного огня доступна будет на YouTube.

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