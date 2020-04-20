Украина Стала известна реальная причина масштабных пожаров в Житомирской области

2020-04-20 09:10 153

Пожары в Житомирской области возникли в результате сильного суховея, который оборвал электопровода, однако есть факты, позволяющие считать, что это был умышленный поджог.

Об этом во время заседания оперативного штаба в Овруче заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог", - заявил он.

Однако, по словам Арсена Авакова пока нельзя исключать и версии о небрежном отношении к природе.

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