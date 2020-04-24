Украина В ВОЗ озвучили серьезные опасения - после карантина нас ждет новая проблема

2020-04-24 10:39 1539
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Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку таких заболеваний, как корь, краснуха и даже давно забытый  в развитых странах мира полиомиелит.

Вакцины многие годы позволяют бороться с их распространением, однако приостановление вакцинации даже на короткое время из-за эпидемии коронавируса может привести к вспышке заболеваемости этими болезнями. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Всемирной организации здравоохранения, передает racurs.ua.

В качестве примера, в ВОЗ приводят Конго, где в прошлом году вспышка лихорадки Эбола сопровождался также вспышкой кори, которая унесла 6 тыс. жизней.

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Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, занятых ликвидацией последствий коронавирусной болезни COVID-19.

Важно, чтобы иммунизация не прекращалось даже в период чрезвычайных ситуаций и карантина, - отмечают в организации.

Руководство ВОЗ признает, что разработка вакцины от коронавируса осуществляется «рекордными темпами», однако, за это время нужно не утратить контроль над другими болезнями.

Напомним, Япония решила не вводить тотальный карантин, мотивируя это тем, что таким образом коронавирус не истребить.

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