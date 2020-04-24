Украина Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки

2020-04-24 18:34 54
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В зависимости от того, в каком состоянии находится заразившийся коронавирусом человек, стоимость его лечения будет варьироваться от 11 долларов до 370 долларов в сутки (от 298 до 10 020 грн по курсу на 24 апреля). 

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины", - заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе брифинга.

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По словам чиновницы, пятая часть всех госпитализированных украинцев требует интенсивной терапии.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных составляет 7 647 человек.

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