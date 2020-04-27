Украина В Чернобыльской зоне отчуждения удалось локализовать горящие торфяники

2020-04-27 13:12 189

В Овручском и Олевском районах Житомирской области удалось локализовать лесные пожары.

"По состоянию на 27 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГосЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники. 26 апреля в 14 час. 20 мин. пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества локализован", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

В свою очередь в Чернобыльской зоне отчуждения усилия направлены на локализацию двух очагов тления остатков древесины и торфяника.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - добавили в ГСЧС.

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Чтобы обустроить противопожарные разрывы, спасатели привлекли тяжелую инженерную технику и дополнительно пять путепрокладывателей Вооруженных сил. Инженерной техникой создано 988 км минерализованных полос.

Над тушением работают 1 059 человек и 234 единицы техники, из них от ГосЧС 1 029 человек личного состава и 221 единица техники, в том числе два вертолета. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2 230 сбросов - 5 130 тонн воды.

Напомним, что ранее Зеленский отправился на место пожара в зоне ЧАЭС, принял участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и осмотрит места пожаров. Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара. В воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

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