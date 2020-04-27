Украина В Чернобыльской зоне отчуждения удалось локализовать горящие торфяники

2020-04-27 13:12 189
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Овручском и Олевском районах Житомирской области удалось локализовать лесные пожары. 

"По состоянию на 27 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГосЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники. 26 апреля в 14 час. 20 мин. пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества локализован", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

В свою очередь в Чернобыльской зоне отчуждения усилия направлены на локализацию двух очагов тления остатков древесины и торфяника.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - добавили в ГСЧС.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ

Чтобы обустроить противопожарные разрывы, спасатели привлекли тяжелую инженерную технику и дополнительно пять путепрокладывателей Вооруженных сил. Инженерной техникой создано 988 км минерализованных полос.

Над тушением работают 1 059 человек и 234 единицы техники, из них от ГосЧС 1 029 человек личного состава и 221 единица техники, в том числе два вертолета. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2 230 сбросов - 5 130 тонн воды.

Напомним, что ранее Зеленский отправился на место пожара в зоне ЧАЭС, принял участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и осмотрит места пожаров. Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара. В воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото В Украине стартовала антидиверсионная операция - выслеживают поджигателей

2020-04-20 15:16 738

Стала известна реальная причина масштабных пожаров в Житомирской области

2020-04-20 09:10 909

Ситуация с пожарами в Украине может быть спланированной диверсией - МВД

2020-04-19 13:30 2199

видео Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"

2020-04-12 10:00 2394

Еще новости в разделе "Украина"

Кличко уволил своего заместителя, который отметелил патруль полиции

2020-04-27 14:15 132

В Чернобыльской зоне отчуждения удалось локализовать горящие торфяники

2020-04-27 13:12 189

Подборка зарубежных туристических жемчужин, которые есть в Украине

2020-04-27 12:10 228

Сепаратисты Донбасса переименовали оккупированный Донецк

2020-04-27 11:43 381
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кличко уволил своего заместителя, который отметелил патруль полиции 2020-04-27 14:15 132
В Чернобыльской зоне отчуждения удалось локализовать горящие торфяники 2020-04-27 13:12 189
Подборка зарубежных туристических жемчужин, которые есть в Украине 2020-04-27 12:10 228
Сепаратисты Донбасса переименовали оккупированный Донецк 2020-04-27 11:43 381

Лента

15:13 В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19
фото 15:01 «Волонтера» Багирову уличили в заработке на эскорт услугах
14:42 Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой
14:15 Кличко уволил своего заместителя, который отметелил патруль полиции
13:39 Выявлены новые симптомы COVID-19 - как опознать опасную болезнь
13:12 В Чернобыльской зоне отчуждения удалось локализовать горящие торфяники
12:44 В Бельгии призвали есть в два раза больше картофеля во время пандемии
12:10 Подборка зарубежных туристических жемчужин, которые есть в Украине
11:43 Сепаратисты Донбасса переименовали оккупированный Донецк
11:16 С 1 мая в Киеве начнут автоматически штрафовать водителей - где стоят видеокамеры