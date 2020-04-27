фото-видео видео Зато не пешком! ТОП самого забавного и причудливого личного транспорта

2020-04-28 09:12 264

Продленный до 11 мая карантин дал нам возможность еще несколько недель отдохнуть и провести время дома с семьей. А чтобы было нескучно, предлагаем посмотреть на 10 необычных изобретений, которые определённо вас удивят.

В этой подборке вы увидите много уникального, забавного и причудливого транспорта, который помогает быстро и без пробок добраться в любую точку города.

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