Продленный до 11 мая карантин дал нам возможность еще несколько недель отдохнуть и провести время дома с семьей. А чтобы было нескучно, предлагаем посмотреть на 10 необычных изобретений, которые определённо вас удивят.
В этой подборке вы увидите много уникального, забавного и причудливого транспорта, который помогает быстро и без пробок добраться в любую точку города.
УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ
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