Украина В Украине откроют рынки, но не все так просто - введут жесткие ограничения

2020-04-28 14:42 186

Министерство здравоохранения разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы продовольственных рынков.

В этом постановлении указан четкий алгоритм санитарного контроля. Это постановление передадут на рассмотрение Кабмина, заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

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В период пандемии работники, продавцы и посетители рынка обязательно должны иметь медицинскую маску или респиратор. Степанов отметил, что изготовленная самостоятельно маска тоже разрешается. К тому же на входе все будут проходить температурный скрининг.

На каждом входе или въезде на территорию рынка установят антисептики. На территории рынка запрещается одновременное пребывание посетителей, если на одного покупателя приходится менее 10 квадратных метров торговой площади.

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