Украина Украинцы устали от изоляции и начали намного чаще нарушать карантин

2020-04-30 08:12 168

Уставшие от ограничений украинцы за последние две недели стали намного чаще выходить из дома, чем в начале карантина. Как показали исследования социологов, люди все чаще рискуют здоровьем ради того, чтобы подышать свежим воздухом и прогуляться по городу.

Как свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, в конце апреля 29% опрошенных украинцев заявили, что во время карантина выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить.

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По данным социологов, за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%. Также установлено, что чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг в 24-25 апреля 2020 год среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

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