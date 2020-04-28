Украина Как и почему банки будут проверять денежные переводы украинцев

2020-04-28 17:00 357

Банковские учреждения будут пристально следить за исполнением требований закона о финансовом мониторинге, поскольку штрафы в этой сфере составляют миллионы гривен и угрожают потерей лицензии.

Такое мнение высказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

По его словам, подозрительные платежы теперь будут тщательно отслеживаться.

"Например, предприниматель регулярно проводил платежи в среднем на 10 тысяч гривен и вдруг он кому-то перечисляет 2 миллиона гривен", - объяснил смысл подозрений эксперт.

В таком случае банк поинтересуется, для кого и зачем этот платеж предназначен, и, если возникнут серьезные сомнения, транзакция будет заблокирована. Соответственно, если платеж опасений не вызовет, ему дадут "зеленый свет".

Кстати, даже сейчас при оплате через личный кабинет в банке нужно как минимум указать цель платежа, даже если сумма невелика. Также приходит уведомление на телефон, что платеж отправлен в обработку, а в ряде случаев на телефонный номер приходит пароль, что тоже, по сути, является верификацией.

Кроме того, верификация потребуется в случае проведения денежного перевода наличными. Это также касается оплаты товаров наложенным платежом (например, доставленных "Новой почтой"), пополнения карточного счета – чужого или даже своего. Но лишь в том случае, если сумма превысит 5000 гривен. Ранее лимит на такие операции составлял 15 тысяч гривен. Кто-то может захотеть схитрить, и сделать два перевода, например, по 4,5 тысячи гривен, но в этом случае банк может (но не обязан) заблокировать транзакцию как подозрительную.

"Банки будут довольно бдительно отслеживать все сомнительные операции, так как это в их же интересах. Дело в том, что финучреждения, как черт ладана, боятся проверок адекватности применения норм финансового мониторинга, так как штрафы в этой сфере составляют миллионы гривен, и есть даже риск потерять лицензию", - считает Алексей Кущ.

Как известно, с 28 апреля этого года, согласно закону о финансовом мониторинге, в Украине усиливается контроль над осуществлением денежных переводов. В частности, для платежа наличными на сумму более 5000 гривен плательщик должен будет идентифицироваться.

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