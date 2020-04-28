Украина Как и почему банки будут проверять денежные переводы украинцев

2020-04-28 17:00 357
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Банковские учреждения будут пристально следить за исполнением требований закона о финансовом мониторинге, поскольку штрафы в этой сфере составляют миллионы гривен и угрожают потерей лицензии.

Такое мнение высказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

По его словам, подозрительные платежы теперь будут тщательно отслеживаться.

"Например, предприниматель регулярно проводил платежи в среднем на 10 тысяч гривен и вдруг он кому-то перечисляет 2 миллиона гривен", - объяснил смысл подозрений эксперт.

В таком случае банк поинтересуется, для кого и зачем этот платеж предназначен, и, если возникнут серьезные сомнения, транзакция будет заблокирована. Соответственно, если платеж опасений не вызовет, ему дадут "зеленый свет".

Кстати, даже сейчас при оплате через личный кабинет в банке нужно как минимум указать цель платежа, даже если сумма невелика. Также приходит уведомление на телефон, что платеж отправлен в обработку, а в ряде случаев на телефонный номер приходит пароль, что тоже, по сути, является верификацией.

Кроме того, верификация потребуется в случае проведения денежного перевода наличными. Это также касается оплаты товаров наложенным платежом (например, доставленных "Новой почтой"), пополнения карточного счета – чужого или даже своего. Но лишь в том случае, если сумма превысит 5000 гривен. Ранее лимит на такие операции составлял 15 тысяч гривен. Кто-то может захотеть схитрить, и сделать два перевода, например, по 4,5 тысячи гривен, но в этом случае банк может (но не обязан) заблокировать транзакцию как подозрительную.

"Банки будут довольно бдительно отслеживать все сомнительные операции, так как это в их же интересах. Дело в том, что финучреждения, как черт ладана, боятся проверок адекватности применения норм финансового мониторинга, так как штрафы в этой сфере составляют миллионы гривен, и есть даже риск потерять лицензию", - считает Алексей Кущ.

Как известно, с 28 апреля этого года, согласно закону о финансовом мониторинге, в Украине усиливается контроль над осуществлением денежных переводов. В частности, для платежа наличными на сумму более 5000 гривен плательщик должен будет идентифицироваться.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Денежные переводы по-новому: в НБУ ответили на главные вопросы

2020-04-28 18:00 243

Банкам разрешили блокировать карты и деньги граждан, если их происхождение не подтверждено

2020-04-28 13:41 1551

Карантин спровоцировал резкий переход украинских банков в онлайн

2020-04-28 12:12 315

КАК «ЗАЩИТИТЬ» НОМЕРА ОТ КАМЕР ВИДЕОФИКСАЦИИ - простой и законный метод

2020-04-28 08:11 480

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине могут вспыхнуть три смертельные инфекции: медики забили тревогу

2020-04-28 19:00 177

Денежные переводы по-новому: в НБУ ответили на главные вопросы

2020-04-28 18:00 243

Как и почему банки будут проверять денежные переводы украинцев

2020-04-28 17:00 357

Когда МИД Украины отменит запрет на сезонную трудовую миграцию

2020-04-28 15:45 318
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине могут вспыхнуть три смертельные инфекции: медики забили тревогу 2020-04-28 19:00 177
Денежные переводы по-новому: в НБУ ответили на главные вопросы 2020-04-28 18:00 243
Как и почему банки будут проверять денежные переводы украинцев 2020-04-28 17:00 357
Когда МИД Украины отменит запрет на сезонную трудовую миграцию 2020-04-28 15:45 318

Лента

видео 20:30 Главный санврач назвал условие ускоренной отмены карантина в Украине
20:00 Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
19:30 Ученые назвали дату завершения пандемии коронавируса в Украине
19:00 В Украине могут вспыхнуть три смертельные инфекции: медики забили тревогу
18:30 Кличко представил план первого этапа выхода из карантина: список ослаблений
18:00 Денежные переводы по-новому: в НБУ ответили на главные вопросы
17:30 Делаем это для украинцев: Зеленский подписал закон о рынке земли
17:00 Как и почему банки будут проверять денежные переводы украинцев
16:30 В Южной Корее заявили, что знают о месте нахождения Ким Чен Ына
15:45 Когда МИД Украины отменит запрет на сезонную трудовую миграцию