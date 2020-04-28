Украина Украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая..."

2020-04-28 22:00 153

Водителей-нарушителей уже с первого мая ждут нововведения

На данный момент известно, что украинский парламент принял закон, который отменяет норму начисление штрафных баллов для водителей.

Правовой эксперт, управляющий менеджер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк рассказал подробности.

Так, чтобы нововведения действовали, нужна еще подпись президента. После этого, согласно документу, отменяется система по начислению баллов, которая была введена в 2015 году.

Стоит отметить, что по еще пока неотмененной системе каждому водителю начисляется 150 баллов в течение года, которые списываются, если водитель нарушил ПДД (не касается немедленного лишения свободы).

Когда баллы кончаются, водителя должны были привлечь к ответственности.

С первого мая водителей-нарушителей ждет автоматическая система фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП), которая не только фиксирует нарушение, но и выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто.

Таким образом, спорить с полицейским и что-либо доказывать не придется.

В АСФП входят технический комплекс из фотокамер и серверов, а также уполномоченные сотрудники полиции, которые рассматривают административные правонарушения и составляют протоколы.

Стоит отметить, что программно-техническое обеспечение не имеет полномочий на написание протоколов, именно поэтому нужны полицейские.

Подчеркнем, что АСФП заработала в конце февраля в тестовом режиме и МВД сообщало о 30 тысячах зафиксированных нарушениях до 12:00 первого дня работы в столице.

В среднем по Киеву фиксируется примерно 60 тысяч правонарушений за сутки.

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