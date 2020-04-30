Курьезы В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой

2020-05-01 14:16 294
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Индии мужчина потребовал развода с женой после того, как увидел ее в порноролике.

Как сообщает The Times of India, житель Индии рассказал, что его 32-летняя супруга заставляла его смотреть порно и повторять действия актеров-мужчин. Жена призналась, что у нее ранее были серьезные отношения, в которых пара делала так же.

Индиец выполнял желания жены пока не нашел на ее телефоне секс-видео с другим мужчиной. Женщина призналась, что на кадрах она и ее бывший возлюбленный. А наличие видео супруга объяснила попыткой шантажа с его стороны.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID - ОН ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ВСЕ ВИРУСЫ

Спустя время мужчина обнаружил порно-ролик с женой в Сети и потребовал объяснений. Оказалось, что до замужества у женщины было много сексуальных партнеров, но об интимном видео в сети она не знала. Индус потребовал развода, хотя супруга просила сохранить брак.

Чтобы не умереть со скуки во время карантина, подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинским мужчинам объяснили, почему лучше сбрить бороду во время пандемии коронавируса

2020-04-09 18:00 1209

Коронавирус может быть опаснее для мужчин, чем для женщин

2020-03-09 20:00 1527

18+ Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол

2020-02-28 22:12 2748

18+ Скрепы РФ: Путин наградил звезду ХХХ-кино грамотой «За вклад в искусство»

2020-02-26 14:12 3570

Еще новости в разделе "Курьезы"

В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой

2020-05-01 14:16 294

В Бельгии призвали есть в два раза больше картофеля во время пандемии

2020-04-27 12:44 795

Хакер вернул украденные на китайской платформе 25 миллионов долларов

2020-04-24 13:14 1044

Украинские туристы, я которых закончились деньги, прожили месяц в пещере

2020-04-22 15:12 1776
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой 2020-05-01 14:16 294
В Бельгии призвали есть в два раза больше картофеля во время пандемии 2020-04-27 12:44 795
Хакер вернул украденные на китайской платформе 25 миллионов долларов 2020-04-24 13:14 1044
Украинские туристы, я которых закончились деньги, прожили месяц в пещере 2020-04-22 15:12 1776

Лента

17:33 Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников
16:27 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
15:38 В Германии из 163 тыс зараженных Covid-19 более 120 тысяч уже вылечены
14:45 Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи
14:16 В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой
13:43 Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями
видео 13:15 Самые мощные психологические фильмы про игру на выживание + бонус
12:41 Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого
12:13 Швейцария ослабила карантин и планирует открыть границы
КАРТА 11:42 Прогноз погоды на начало мая: сегодня начнутся дожди, грозы и похолодание