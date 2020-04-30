Курьезы В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой

2020-05-01 14:16 294

В Индии мужчина потребовал развода с женой после того, как увидел ее в порноролике.

Как сообщает The Times of India, житель Индии рассказал, что его 32-летняя супруга заставляла его смотреть порно и повторять действия актеров-мужчин. Жена призналась, что у нее ранее были серьезные отношения, в которых пара делала так же.

Индиец выполнял желания жены пока не нашел на ее телефоне секс-видео с другим мужчиной. Женщина призналась, что на кадрах она и ее бывший возлюбленный. А наличие видео супруга объяснила попыткой шантажа с его стороны.

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Спустя время мужчина обнаружил порно-ролик с женой в Сети и потребовал объяснений. Оказалось, что до замужества у женщины было много сексуальных партнеров, но об интимном видео в сети она не знала. Индус потребовал развода, хотя супруга просила сохранить брак.

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