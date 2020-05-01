Мир Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи

2020-05-01 14:45 222
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В ООН впервые признались, что не владеют информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына. 

"У нас нет информации о состоянии председателя Ким Чен Ына", - сообщил Генсек ООН Антониу Гутерреш во время брифинга.

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Напомним, ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post.

Позже в Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын находится в районе Вонсана с 13 апреля.

Специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин официально сообщил, что лидер Северной Кореи жив и здоров.

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Мир

Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи 2020-05-01 14:45 222
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Исследователи по вопросам КНДР сообщили детали здоровья Ким Чен Ына 2020-04-30 17:30 687
В Южной Корее заявили, что знают о месте нахождения Ким Чен Ына 2020-04-28 16:30 969

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