Мир Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи

2020-05-01 14:45 222

В ООН впервые признались, что не владеют информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

"У нас нет информации о состоянии председателя Ким Чен Ына", - сообщил Генсек ООН Антониу Гутерреш во время брифинга.

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Напомним, ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post.

Позже в Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын находится в районе Вонсана с 13 апреля.

Специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин официально сообщил, что лидер Северной Кореи жив и здоров.

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