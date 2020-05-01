Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников

Пожары в чернобыльской зоне уничтожили около 11,5 тыс. гектаров заповедных территорий.
"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. гектаров юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника", − заявил директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.
По оценкам ученых, животным крупных и средних размеров, а также птицам удалось избежать огня. Наибольший урон был нанесен мелким представителям фауны − грызунам, рептилиям и насекомым.
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В результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группы.
Как отметили экологи, открытые ландшафты быстро восстанавливаются и, возможно, уже через месяц на месте пожарищ появится густая трава и туда со временем вернется большинство животных, которые покинули эти территории.
Ранее ГСЧС сообщила, что пожары в чернобыльской зоне локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления остатков древесины и торфяников.
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