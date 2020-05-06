Украина Работа за границей: В МИД рассказали о проблемах заробитчан из-за карантина

2020-05-06 12:13 324
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Трудности с отправкой сезонных рабочих и трудовых мигрантов из Украины существуют из-за карантина, но запрета на выезд нет.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ТВ, правительство занимается тем, чтобы в условиях пандемии выезд граждан на работу за границу происходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями.

"Потому что регулярного авиасообщения нет. Чтобы людям уехать, надо решить большое количество логистических проблем", - пояснил глава МИД.

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Он отметил, что требуют решения вопросы, как и когда украинцы будут возвращаться назад, а также обеспечения медицинского страхования на время пребывания за рубежом.

"Все эти вещи надо проверять. Мы же никогда не слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. Сотни тысяч людей каким-то образом уезжали, работали и тихо возвращались. Но сейчас мы все впервые столкнулись с такой проблемой. Мы все забудем о ней, когда возобновится регулярный транспорт", - сказал Кулеба.

Напомним, заробитчан чартерами доставят в пять стран - в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

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