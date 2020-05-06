Украина Нардеп показал зарплаты руководства Укроборонпрома

2020-05-06 19:00 210

Глава концерна зарабатывает 5,5 тысяч гривен, а его заместители "чистыми" от 140 до 211 тысяч.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура в среду, 6 мая, опубликовал в телеграмм документ с зарплатами руководства Укроборонпрома.



Согласно документу, глава госконцерна Айварас Абромавичус в декабре получил зарплату в 5,5 тысяч гривен, тогда как его заместители - от 175 до 262 тысяч.



Согласно таблице, бывший журналист и нардеп Мустафа Найем в декабре 2019 года получил "чистыми" 140,8 тыс гривен



Сам Абромавичус объясняет низкий уровень своей заработной платы предварительной договоренностью с президентом.

Отметим, при больших зарплатах руководства предприятия Укроборонпром задолжали своим работникам и государству около 5 миллиардов гривен.



Напомним, что начиная с апреля, до конца карантина и месяц после окончания зарплата руководителей госпредприятий не может превышать 47 тысяч гривен.

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