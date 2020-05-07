Украина На BlaBlaCar участились случаи мошенничества и откровенного вымогательства

2020-05-08 08:28 303
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На популярной платформе BlaBlaCar участились случаи мошенничества, сообщает одни из украинских телеканалов.

Так, сейчас неизвестно заработает ли междугороднее сообщение после 22 мая. Сложившейся ситуацией пользуются мошенники.

"Цена была указана из Черкасс до Львова, прямой рейс, 400 гривен. Мне озвучили 600 гривен", - сказал один из пользователей сервиса BlaBlaCar.

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"Вместо легкового авто, прибыл переполненный микроавтобус. Когда выехали за город, водитель остановился и предложил рассчитаться. Цена поездки из Львова в Ровно оказалась не 150, как я договорилась по телефону, а 450 гривен", - рассказала другая пассажирка.

На известной платформе сейчас очень много, на первый взгляд, привлекательных объявлений, которые могут быть мошенническими или небезопасными.

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