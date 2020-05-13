Украина Пенсии украинцам повысят еще дважды до конца года

2020-05-13 18:00 93

В этом году в Украине запланировали провести целых три индексации пенсий. Это связано с изменением размера прожиточного минимума. Первая индексация началась с 1 мая и она коснулась 8 млн украинских пенсионеров. Однако не все пенсионеры могут рассчитывать на индексацию в мая.

Об этом сообщила Министр соцполитики Марина Лазебная в интервью изданию «Зеркало недели», передает «Хвиля».

«В мае уже проводится индексация пенсии на 11% для 6,9 миллиона пенсионеров… Есть такие категории пенсионеров, которые не подпадают под индексацию в мае. Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за счет Пенсионного фонда», - отметила Лазебная.

С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2118 гривен, а пенсия до 1712, что на 74 гривны больше по сравнению с предыдущим показателем.

В декабре пенсионеров ждет еще одно повышение. "Минималка" вырастет на 57 гривен и достигнет 1769 гривен.

Кроме этого, каждый пенсионер, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получит за каждый "лишний" год 1% надбавки от минималки (это по 16,38 грн за год). С 1 июля 2020 года надбавка будет составлять - 17,12 грн за год.

По словам Лазебной, «недопустимо, когда индексация пенсий не касается некоторых категорий пенсионеров».

«Может, вы помните, были специальные пенсионные программы, за которые работники платили повышенный взнос на уровне 5% от зарплаты. Люди заработали на пенсию. А потом им сказали, что все переходят на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Но по старой программе у этих категорий пенсия была выше. Они не перешли. И теперь индексация таким пенсионерам может осуществляться только по страховому закону. Я считаю это несправедливым выборочным подходом. Хотя бы на инфляцию нужно их пенсии индексировать», - подытожила Лазебная.

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