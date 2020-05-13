Коронавирус видео Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина, но призвал "не расслабляться"

2020-05-13 19:00 195
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В третьей декаде мая разрешат спортивные соревнования и работу гостиниц.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на 22 мая запланирован второй этап смягчения карантина, но призвал украинцев не расслабляться.

"Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться, ходить без маски, или собираться большими компаниями, или не соблюдать дистанцию", - сказал президент в видеообращении к народу в среду.

 

По его словам, второй этап смягчения карантина, "коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого". Но последующее смягчение зависит от самих украинцев.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевших и некритической загрузки кроватей в больницах", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что правительству несложно "подписать бумажку" и хоть завтра открыть метро или разрешить концерты. "Но какими будут последствия? Миллион заболевших?" - сказал президент.

Он сказал, что если украинцы не хотят ужасной статистики, нужно соблюдать масочный режим и правила гигиены.

Напомним, что карантин в Украине начали смягчать с 11 мая. В частности, была разрешена работа непродовольственных магазинов, летних площадок общепита, музеев и заповедников, стоматологических кабинетов.

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