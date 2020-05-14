Украина Кто на самом деле решает, сколько доплачивать медикам за работу с зараженными

2020-05-15 19:33 231
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Сумму доплаты конкретному медику, работающему с больными коронавирусом, определяет главврач больницы. 

"Если мы говорим о медицинских работниках, работающих с коронавирусом, то персональный состав этих медицинских работников определяет конкретный главный врач. Он непосредственно, как руководитель медицинского учреждения, получает деньги за лечение больных коронавирусом, в котором учтены 300% заработной платы медицинского персонала. И они уже определяют, какому медицинскому работнику, что платится. В том числе, и если работал медицинский работник, который не в штате этого учреждения, но есть определенный механизм, как это все делать и выплачивать. Непосредственно главный врач определяет это", - сообщил глава МОЗ Украины.

По словам Максима Степанова, главной задачей было обеспечить обзщанные 300 процентов к заработной плате всех медицинских работников, задействованных в лечении больных коронавирусной болезнью.

"О заработной плате за апрель, она начисляется за счет заключенных договоров между медицинскими учреждениями, которые борются с COVID-19 и НСЗУ. Сегодня заключены договора со всеми экстренными медицинскими помощами и уже начался перевод средств. Надеюсь, что до конца этой недели большее количество медицинских работников начнет получать эту плату", - сказал чиновник.

Кроме того, он уверяет, что  выплаты медработникам зависят от скорости заключения контрактов с НСЗУ.

"Требую он НСЗУ, как исполнительного органа центральной власти, которая в полном объеме обеспечена всем необходимым для заключения договоров, ускорить этот процесс", - добавил глава Минздрава.

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