Украина На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра: момент ЧП попал на видео

2020-05-14 20:00 276
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В четверг, 14 мая, в Виноградове произошло обрушение здания бывшего кинотеатра "Луч".

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

ЧП произошло около 16:30.в это время на месте обрушения рабочие проводили демонтажные работы. При этом сам кинотеатр на данный момент находится не в действующем состоянии.

"На демонтаже работали 10 человек. Обвалилась одна стена. Два человека оказались под завалами", - делится подробностями журналист.

По его словам, одного пострадавшего вытащили. Он сейчас в больнице состоянии средней тяжести, второго спасатели извлекли из-под завалов около 17:15.он уже был без признаков жизни.

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