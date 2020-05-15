Коронавирус Микробиологи выявили новую особенность COVID - чем он опаснее любого патогена

2020-05-15 15:32 150

Как оказалось, китайский коронавирус нового типа после попадания в организм человека атакует не только легкие, но и другие органы.

Такие данные содержатся в исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе. Микробиологи и судмедэксперты проанализировали результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19.

Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови.

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Таким образом, специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом, подчеркнул руководящий исследованием профессор Тобиас Хубер.

По мнению ученых, наличие вируса в нескольких органах может объяснить широкий спектр симптомов, появляющихся при инфицировании. В частности, результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19, считают исследователи. В свете полученных данных эксперты рекомендуют проводить анализ мочи в самом начале болезни.

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