Политика Разумков назвал условия для возвращения Крыма

2020-05-16 14:30 153
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Украина должна улучшать собственное экономическое состояние и использовать международное давление на Россию.

Возвращение Крыма не будет быстрым, Украина должна использовать международное давление и экономический рост. Об этом в субботу, 16 мая, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода.

"Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс. Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план", - сказал Разумков.

По его словам, это можно сделать быстро, но отдавать свои территории - это невозможно.

"Методы остаются теми же, и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это развитие государства Украина", - сказал Разумков, пояснив, что люди хотят жить там, где лучше.

Ранее в МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма. Необходимо решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.

Ранее у Зеленского назвали три основных шага для деоккупации Крыма. Сам же Зеленский заявлял, что без международных партнеров и мощной армии деоккупация полуострова невозможна.

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