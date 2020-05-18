Украина С завтрашнего дня часть Киева останется без горячей воды

2020-05-18 22:00 294
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С завтрашнего дня Киевтеплоэнерго начнет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель - до 5 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго.

"Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая. На втором этапе будут испытывать на прочность сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. Горячее водоснабжение около 10% жилых домов приостановят до 5 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний сетей, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

Также информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на домовых досках объявлений и сайте Киевтеплоэнерго.

"В этом году гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались позже, чем обычно. После ослабления ограничительных мероприятий в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая", - добавляется в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключение горячей воды в столице происходит для проведения технологических испытаний. Другого способа подготовки сетей к следующему отопительному сезону нет.

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