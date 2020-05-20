Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента
2020-05-20 14:12 162
Сегодня состоялась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная к годовщине его инаугурации. Из-за коронавируса часло журанлистов было сильно ограничено.
Тем не менее, президент в Мариинском дворце в центре столицы ответил на главные вопросы украинского общества. Не обошлось и без уже традиционных для представителей власти "перлов", которые на многие годы становятся хитами Соцсетей.
Ниже подборка наиболее нетривиальных, неожиданных, смешных заявлений и высказываний Зеленского:
- Я всем отличаюсь от Порошенко. Как физиологически, как и президент
- Они так управляли государством, что их ждет еще много приключений
- Ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю
- Этот вопрос очень искусственный
- Мы не печатаем деньги. Мы не США
- К критике отношусь нормально - я привык
- Я полетел, по билету, как Владимир Зеленский
- Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональны и чисты
- Не брал с собой свой Офис, помощников, министров
- Просто частная поездка, я еще в душ хожу
- Я не диктатор
- Когда я хочу помочь бедным, я начинаю с себя
- До пенсионной реформы должны дойти
- Там все есть, и российские военные, и российские граждане
- Мы не о своих коврижках. Народ меня выбрал, и жалеть или не жалеть может только он
- Вас можно смотреть, слушать вас сложно
- Если будет высокая поддержка народа - я подумаю
- Работа сложная, никто спасибо не скажет
- Я такой, какой я есть. И я строю отношения с людьми так, как я могу, и как я хочу
- У меня же нет теплой (информационной) ванной
- Нужно будет менять правительство, поменяем
- Мы мастера спорта в борьбе с коронавирусом
- Не того Ляшко, а другого
- Мы все один большой Минздрав
- У него 19 уголовных дел, я с такими бандитами за один стол не сяду
- Мы серьезная страна, но мы страна бедная
- Нормальный человек, он красивый, симпатичный, но едет контрабанда
- Хорошими людьми, в хороших костюмах бюджет не наполнишь
- Пока партия Слуга народа будет голосовать за важные законопроекты - я буду поддерживать партию Слуга народа
- Он всегда на посту, где бы я не был
Полную версию пресс-конференции Владимира Зеленского можно посмотреть ТУТ
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