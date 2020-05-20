Курьезы Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента

2020-05-20 14:12 162

Сегодня состоялась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная к годовщине его инаугурации. Из-за коронавируса часло журанлистов было сильно ограничено.

Тем не менее, президент в Мариинском дворце в центре столицы ответил на главные вопросы украинского общества. Не обошлось и без уже традиционных для представителей власти "перлов", которые на многие годы становятся хитами Соцсетей.

Ниже подборка наиболее нетривиальных, неожиданных, смешных заявлений и высказываний Зеленского:

Я всем отличаюсь от Порошенко. Как физиологически, как и президент

Они так управляли государством, что их ждет еще много приключений

Ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю

Этот вопрос очень искусственный

Мы не печатаем деньги. Мы не США

К критике отношусь нормально - я привык

Я полетел, по билету, как Владимир Зеленский

Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональны и чисты

Не брал с собой свой Офис, помощников, министров

Просто частная поездка, я еще в душ хожу

Я не диктатор

Когда я хочу помочь бедным, я начинаю с себя

До пенсионной реформы должны дойти

Там все есть, и российские военные, и российские граждане

Мы не о своих коврижках. Народ меня выбрал, и жалеть или не жалеть может только он

Вас можно смотреть, слушать вас сложно

Если будет высокая поддержка народа - я подумаю

Работа сложная, никто спасибо не скажет

Я такой, какой я есть. И я строю отношения с людьми так, как я могу, и как я хочу

У меня же нет теплой (информационной) ванной

Нужно будет менять правительство, поменяем

Мы мастера спорта в борьбе с коронавирусом

Не того Ляшко, а другого

Мы все один большой Минздрав

У него 19 уголовных дел, я с такими бандитами за один стол не сяду

Мы серьезная страна, но мы страна бедная

Нормальный человек, он красивый, симпатичный, но едет контрабанда

Хорошими людьми, в хороших костюмах бюджет не наполнишь

Пока партия Слуга народа будет голосовать за важные законопроекты - я буду поддерживать партию Слуга народа

Он всегда на посту, где бы я не был

Полную версию пресс-конференции Владимира Зеленского можно посмотреть ТУТ

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