Курьезы Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента

2020-05-20 14:12 162
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня состоялась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная к годовщине его инаугурации. Из-за коронавируса часло журанлистов было сильно ограничено.

Тем не менее, президент в Мариинском дворце в центре столицы ответил на главные вопросы украинского общества. Не обошлось и без уже традиционных для представителей власти "перлов", которые на многие годы становятся хитами Соцсетей.

Ниже подборка наиболее нетривиальных, неожиданных, смешных заявлений и высказываний Зеленского:

  • Я всем отличаюсь от Порошенко. Как физиологически, как и президент
  • Они так управляли государством, что их ждет еще много приключений
  • Ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю
  • Этот вопрос очень искусственный
  • Мы не печатаем деньги. Мы не США
  • К критике отношусь нормально - я привык
  • Я полетел, по билету, как Владимир Зеленский
  • Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональны и чисты
  • Не брал с собой свой Офис, помощников, министров
  • Просто частная поездка, я еще в душ хожу
  • Я не диктатор
  • Когда я хочу помочь бедным, я начинаю с себя
  • До пенсионной реформы должны дойти
  • Там все есть, и российские военные, и российские граждане
  • Мы не о своих коврижках. Народ меня выбрал, и жалеть или не жалеть может только он
  • Вас можно смотреть, слушать вас сложно
  • Если будет высокая поддержка народа - я подумаю
  • Работа сложная, никто спасибо не скажет
  • Я такой, какой я есть. И я строю отношения с людьми так, как я могу, и как я хочу
  • У меня же нет теплой (информационной) ванной
  • Нужно будет менять правительство, поменяем
  • Мы мастера спорта в борьбе с коронавирусом
  • Не того Ляшко, а другого
  • Мы все один большой Минздрав
  • У него 19 уголовных дел, я с такими бандитами за один стол не сяду
  • Мы серьезная страна, но мы страна бедная
  • Нормальный человек, он красивый, симпатичный, но едет контрабанда
  • Хорошими людьми, в хороших костюмах бюджет не наполнишь
  • Пока партия Слуга народа будет голосовать за важные законопроекты - я буду поддерживать партию Слуга народа
  • Он всегда на посту, где бы я не был

Полную версию пресс-конференции Владимира Зеленского можно посмотреть ТУТ

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом интересном в Украине и мире

 

 

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ГРАФИК Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства

2020-05-20 13:44 501

видео Инаугурация Зеленского - как год назад президент получал символы власти

2020-05-20 10:41 240

видео Год после инаугурации - пресс-конференция Владимира Зеленского

2020-05-20 10:09 330

У Зеленского озвучили сроки принятия закона об игорном бизнесе

2020-05-19 17:30 450

Еще новости в разделе "Курьезы"

В Венгрии приняли закон, который фактически запрещает смену пола

2020-05-20 15:14 30

Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента

2020-05-20 14:12 162

фото Нардеп из Слуги народа пришла в Раду в вязаной маске из розовой сеточки

2020-05-19 15:49 3468

За больными коронавирусом в Японии начали ухаживать специальные роботы

2020-05-15 16:27 1485
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

В Венгрии приняли закон, который фактически запрещает смену пола 2020-05-20 15:14 30
Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента 2020-05-20 14:12 162
фото Нардеп из Слуги народа пришла в Раду в вязаной маске из розовой сеточки 2020-05-19 15:49 3468
За больными коронавирусом в Японии начали ухаживать специальные роботы 2020-05-15 16:27 1485

Лента

15:14 В Венгрии приняли закон, который фактически запрещает смену пола
14:45 Ученые определили список продуктов, значительно ускоряющих старение
14:12 Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента
ГРАФИК 13:44 Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства
13:16 Египет впервые отметит мусульманский праздник в условиях тотального запрета
12:43 Каждый второй украинец считает запрет соцсетей РФ ограничением своих прав
11:42 Доллар возвращается к психологической отметке в 25 грн, а евро снова подорожало
КАРТА 11:14 Холодно, ветрено и дождливо: точный прогноз погоды на 20 и 21 мая
видео 10:41 Инаугурация Зеленского - как год назад президент получал символы власти
видео 10:09 Год после инаугурации - пресс-конференция Владимира Зеленского