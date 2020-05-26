Украина Когда и как школьникам зарегистрироваться на дополнительную сессия ВНО

2020-05-26 12:14 144

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания знаний выпускников школ пройдет с 24 июня по 10 августа. Зарегистрироваться на дополнительную сессию могут те, кто не успел этого сделать в период с 3 февраля по 24 марта.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, регистрация на дополнительную сессию ВНО началась 25 мая и продлится до 9 июня.

Согласно опубликованному графику, 24 июня пройдет дополнительное тестирование по физике, по математике - 28 июня.

29 июня будет тестирование по испанскому языку, затем 30 июня – по французскому языку, по немецкому языку - 31 июля, по английскому языку - 3 августа, по украинскому языку и литературе - 4 августа.

Дополнительное тестирование по биологии состоится 5 августа, по истории Украины - 6 августа, по география - 7 августа, по химии - 10 августа. Результаты ВНО будут опубликованы до 14 августа.

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