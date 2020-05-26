Украина Киевлянам возвращают деньги за коммуналку, кто сможет получить: "Имеют право..."

2020-05-26 19:00 363
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Жители Киева могут вернуть деньги за некачественные коммунальные услуги

Об этом рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.

У киевлян есть возможность пожаловаться на качество поставки воды и отопления в жилых домах, а также потребовать устранить неполадки. Если же клиенты заплатили по квитанции, но не получили качественное обслуживание - они могут претендовать на возврат денег.

"В случае, если услуги ненадлежащего качества, клиенты имеют право на перерасчет", - подчеркнул Петр Пантелеев.

Если есть жалобы, киевлянину первым делом нужно обратиться в городскую диспетчерскую по номеру 15-57 с городского или (044) 500-15-57 – с мобильного. Кроме того, можно отправиться в "Центр коммунального сервиса".

Поставщик услуг обязан отреагировать на жалобу, прийти по адресу и написать акт-претензию. К примеру, если квартира плохо отапливается, претензии следует направить в "Киевтеплоэнерго" или "Евро-Реконструкцию". Специалисты приходят, смотрят и устраняют причину, после чего пересчитывают стоимость отопления или водоснабжения.

Если после визита поставщиков жильцы все равно недовольны проверкой, привлекается муниципальная инспекция - особое подразделение КГГА, которое занимается защитой прав потребителей коммунальнх услуг в Киеве. По словам Пантелеева, в 2019 году инспекторы неоднократно помогали киевлянам вернуть деньги за некачественные услуги.

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