Украина Украина начнет запуск ракет без космодрома - глава Нацкосмического агентства

2020-05-28 19:30 207

Основатель украинского стартапа Квамбио и глава Национального космического агентства Владимир Усов заявил, что Украине вполне по силам обеспечить себе независимый доступ в космос. Например, это можно сделать с помощью технологии воздушных стартов.

Об амбициозных планах Усов рассказал в интервью "Голосу Америки".

По словам чиновника, сегодня космос уже больше не является игрой сверхдержав, где США противостоят Советскому Союзу или, как сейчас, Китаю.

"...На наших глазах создается реальный глобальный рынок, на котором разные компании из разных стран конкурируют, предлагают свои сервисы, продукты. На сегодня мы предлагаем создание космической экосистемы. То есть это будет украинский космический рынок, на котором будет место как для игроков государственного значения, так и для частных компаний, стартапов, международных корпораций", - поделился задумкой Усов.

При поддержке госагентства в Украине уже дан старт акселератору космических стартапов. Сейчас принимаются заявки на подготовительную программу. Заработать акселератор должен осенью. Пять отобранных стартапов получат государственное и частное финансирование.

Также в планах агентства на следующие 5 лет - одобрение космической программы и обеспечение независимого доступа Украины в космос. По мнению Усова, это возможно сделать без собственного косподрома.

"Есть технологии так называемого воздушного старта, которые позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты. Она не требует специальной наземной инфраструктуры, то есть космодрома. В Украине есть много наработок по наземному и воздушному стартам именно для легких и сверхлегких ракет. Речь идет о том, что могут использоваться самолеты - как Антонов, так и другие самолеты, Ил-76, находящихся на территории Украины, которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры. Поэтому проект воздушного старта - это возможность независимого доступа Украине в космос. Его можно реализовать за 3-4 года", - полагает Усов.

По его мнению, на космос можно и не тратить деньги - страна может стать серьезным игроком на космическом рынке благодаря уникальным инновационным проектам. Например, Украина планирует вести переговоры с НАСА о том, чтобы взять участие в программе освоения Луна "Артемида".

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