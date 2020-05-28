Украина Украинцам рассказали, когда и для кого введут новую пенсионную систему

2020-05-28 21:30 168

Несмотря на то, что закон о накопительных пенсиях только написан, но еще не принят, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы с 2021 года.

Как сообщает «Страна», документ подготовленный Министерством социальной политики Украины имеет все шансы пройти через парламент.

Отмечается, что законопроект, о котором говорил премьер, коснется только отдельных категорий украинцев – граждан, занятых на тяжелом производстве. Параллельно парламент работает и над законопроектом о введении накопительной пенсионной системы для всех.

Рассмотрим 6 основных вопросов, которые больше всего волнуют украинцев.

Сохранится ли обычная пенсия, если человек перейдет на накопительную?

Обычная пенсия, которая рассчитывается в зависимости от трудового стажа, ставок зарплат и других показателей, будет выплачиваться без привязки к накопительной. В свою очередь накопительная пенсия будет в таком случае приятным бонусом.

Когда можно начинать копить пенсии?

Негосударственные пенсионные фонды начнут работу с октября 2020 года, а копить пенсии можно будет с 2021 года.

Кто сможет копить пенсии?

Принять участие в накопительной системе смогут украинцы, моложе 35 лет, которых условно разделили на 3 группы.

Группа №1: Работники предприятий с особо тяжелыми и вредными условиями, занятые полный рабочий день. Выплату такие работники смогут получить в 50 лет.

Группа №2: Сотрудники из льготного списка №2, плюс трактористы-машинисты сельхозпредприятий, машинисты строительных и грузовых машин, работники текстильных производств, водители городского пассажирского транспорта, доярки, свинарки. Они смогут получить деньги по программе выплаты в 55 лет.

Группа №3: «Добровольцы», работающие в компаниях, заключивших коллективный договор. За них накоплением пенсии будет заниматься работодатель путем оплаты увеличенного ЕСВ – с 22% до 25-40%. Выплаты они также получат с 55 лет. Но отчислять средства на счет сотрудника работодатель будет до тех пор, пока работник занят на вредном производстве.

Когда можно будет начать получать накопительную пенсию?

Минимальный период, через который человек сможет получить накопительную пенсию – через 20 лет, то есть с 2040 года.

Можно ли будет получить все накопленные средства сразу?

Да, подобный вариант прописан в законе. Человек сам решает получить всю сумму с разу или ежемесячно.

Какие гарантии, что накопленная пенсия не обесценится и ее точно выплатят?

Нет никаких гарантий, что накопленные пенсии не съест инфляция и что выбранный негосударственный Пенсионный фонд не исчезнет вместе с деньгами. Предполагается, что негосударственные Пенсионный фонды будут эти деньги инвестировать и получать какую-то прибыль. Но в Украине многие из них работают в ноль или даже минус. Это должно решаться отдельным законом о работе негосударственных Пенсионных фондов. В Верховной Раде подобные проекты есть, они еще не принимались.

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