Украина Кабмин изменил программу выхода страны из коронакризиса

2020-05-29 16:33 171

Доработанная Кабмином программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса предусматривает системную поддержку национального производителя.

Основные направления - создание рабочих мест и уплата налогов в Украине. Отмечается, что в программе учтены инициативы по облегчению доступа к финансированию для промышленности, доступа к рынкам сбыта.

Полную версию документа можно посмотреть тут. В целом программа уместилась на 88 страницах.

Среди инструментов достижения целей дерегуляция работы бизнеса, модернизация и развитие производства, доступ к инфраструктуре.

Кроме того, в правительстве обещают предприятиям помощь в продвижении экспорта, доступные кредиты, грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Также Кабмин Шмыгаля намерен пересмотреть энергетическую стратегию: снизить ренту на добычу нефти и газа, тарифы на электроэнергию для населения и для ее производства из возобновляемых источников.

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