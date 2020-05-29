Украина Кабмин изменил программу выхода страны из коронакризиса

2020-05-29 16:33 171
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Доработанная Кабмином программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса предусматривает системную поддержку национального производителя. 

Основные направления - создание рабочих мест и уплата налогов в Украине. Отмечается, что в программе учтены инициативы по облегчению доступа к финансированию для промышленности, доступа к рынкам сбыта.

Полную версию документа можно посмотреть тут. В целом программа уместилась на 88 страницах.

Среди инструментов достижения целей дерегуляция работы бизнеса, модернизация и развитие производства, доступ к инфраструктуре.

Кроме того, в правительстве обещают предприятиям помощь в продвижении экспорта, доступные кредиты, грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Также Кабмин Шмыгаля намерен пересмотреть энергетическую стратегию: снизить ренту на добычу нефти и газа, тарифы на электроэнергию для населения и для ее производства из возобновляемых источников.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве будут перекрывать станции метро в час пик - просят не паниковать

2020-05-29 09:12 270

В этом году День Киева пройдет в режиме онлайн - программа 31 мая

2020-05-28 10:41 492

Кабмин изменил правила прописки в Украине

2020-05-27 21:00 2157

Кабмин представил программу спасения экономики в условиях коронакризиса

2020-05-27 15:14 582

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин изменил программу выхода страны из коронакризиса

2020-05-29 16:33 171

Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду

2020-05-29 15:45 201

фото Реакция Соцсетей на криминальные разборки перевозчиков в Броварах

2020-05-29 15:10 519

Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета

2020-05-29 13:16 210
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин изменил программу выхода страны из коронакризиса 2020-05-29 16:33 171
Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду 2020-05-29 15:45 201
фото Реакция Соцсетей на криминальные разборки перевозчиков в Броварах 2020-05-29 15:10 519
Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета 2020-05-29 13:16 210

Лента

17:28 Впервые за 124 года отменен знаменитый Бостонский марафон
16:33 Кабмин изменил программу выхода страны из коронакризиса
15:45 Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду
фото 15:10 Реакция Соцсетей на криминальные разборки перевозчиков в Броварах
14:47 Завтра возобновят работу столичные ТРЦ, но развлечения еще под запретом
14:14 В Италии утвердили старт нового футбольного сезона на 13 июня
13:42 Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов
13:16 Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета
12:44 Печерский суд наложил арест на коллекцию картин Порошенко
12:10 Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют