Украина Украину накроют ливни с грозами: карта погоды на 30 мая

2020-05-30 11:00 375
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В субботу, 30 мая, в Украине прогнозируют дожди, в некоторых областях они будут переходить в ливни, также ожидаются грозы.

Об этом сообщается на сайте украинского Гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, на востоке страны – в Харькове и Луганске, ожидаются несильные дожди с грозами. В то же время в Донецке грозы не будет, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха в этих областях будет в районе 19 градусов выше нуля.

На юге страны – в Николаеве, Херсоне, Одессе, Запорожье, а также в Крыму – около 19 градусов с знаком плюс, и небольшие осадки в виде дождей.

На севере – ливни, Чернигов, Сумы, Житомир будет заливать, также там будет немного холоднее – от 15 до 17 градусов.

Ливни ожидаются также в Луцке и Ровном, там 14-16 градусов. В остальных западных областях будет ощутимо холоднее - около 11-13 градусов, и сильные дожди. Несущественные осадки – на юго-западе, там также в районе 14 градусов.

В Киеве тем временем ливни и температура 15-17 градусов Цельсия.

Также в Укргидрометцентре уточнили, что во всех западных областях Украины желтый уровень опасности из-за порывов ветра.

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