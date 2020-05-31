Украина "Укрзализныця" запускает поезда на Западную Украину: названа дата и доступные маршруты

2020-05-31 14:30 339
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"Укрзализныця" начала продавать билеты на поезда в западные области Украины с 4 июня, с учетом обновленных правил перевозок.

Об этом написал в Facebook и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

"Субботний анонс - сегодня откроем продажу билетов на долгожданные поезда в западном направлении. Мы точечно получили разрешение региональных комиссий. Правда, туда движение стартует не с 1 июня, а с 4 июня. Следите за официальными сообщениями", - отметил он.

Речь идет о поездах №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №7/8 Киев – Ивано-Франковск, №29/30 Киев – Ужгород, №98/97 Ковель-Киев, №749/750 Киев – Ивано-Франковск и №772/771 Хмельницкий – Киев.

Билеты на эти поезда можно приобрести в кассах и онлайн.

Иван Юрик также сообщил, что 1 июня в 06:12 отправится первый после карантинного перерыва поезд Интерсити на восток страны - Киев-Константиновка.

Руководство УЗ проверило готовность к восстановлению движения скоростных поездов.

"Места продаются в шахматном порядке, на данный момент только по 50% билетов в вагоне. Всего с понедельника поедет 7 пар Интерсити. Будет максимальная санитарная обработка согласно всем правилам, обязательно - скрининг температуры и маски. Для безопасности просим пассажиров ограничить перемещение между вагонами", - отметил Юрик.

В поездах будет запрещена продажа продуктов питания. При этом в ночных поездах проводники смогут предложить пассажирам лишь воду в бутылках.

 
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