Украина Изнасилование в Кагарлыке: уволены 10 полицейских

2020-05-31 13:00 144
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В Кагарлицком отделении Нацполиции Киевской области после громкого скандала вокруг изнасилования 60 человек личного состава вывели во внештат. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Правоохранители пытаются установить причастных к преступлениям сотрудников.

"Двое полицейских арестованы, подразделение это полностью распущено. Каждый из них выведен за штат. Это около 60-ти человек. Мы принимаем решение, кто из них мог быть причастным или хотя бы знал о совершившемся факте. Все сотрудники дальше будут новые", - отметил Аваков.

В свою очередь, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что по результатам первого этапа служебного расследования в отделении уже уволены 10 сотрудников.

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