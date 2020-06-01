Украина Дополнительные выплаты: в Кабмине срочно предупредили украинцев, кто останется без денег

2020-06-01 15:30 207
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В правительстве сделали уточнение относительно выплат украинцам

Так, стали известно, что учителя не получат дополнительных доплат на карантине. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга в воскресенье, 31 мая.

Она отметила, что учителя во время карантина пришлось осваивать новые инструменты и прилагать больше усилий, однако на доплаты рассчитывать не стоит.

"Все педагоги и ученики во время карантина бесспорно прилагали максимум усилий для того чтобы адаптироваться к новым условиям. Они быстро освоили такие новые инструменты, как дистанционные технологии, освоили и выполняли программы... В бюджете 2020 года не предусмотрено установление дополнительных выплат для учителей", - отметила Мандзий.

И.о. министра добавила, что министерство работает над новой концепцией оплаты труда педагогических работников.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Роман Ермоличев. заявлял, что в основе материального благосостояния педагогов должны составлять не одноразовые выплаты.

«Следует пересмотреть условия оплаты труда педагогических работников, зарплату которых составляют должностной оклад и многочисленное количество доплат и надбавок. Это становится предметом манипуляций, когда, например, одни органы местного самоуправления выплачивают минимальную надбавку за престижность труда учителям, то есть - 5%, а остальные - 20-30%. Часто подобное случается в соседних общинах, где педагоги между собой общаются», – отметил чиновник.

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