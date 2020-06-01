Украина Полиция раскрыла места установки камер автофиксации

2020-06-01 19:30 186
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Наибольшее количество комплексов автоматической фиксации заработало на трассе Киев - Одесса.

Патрульная полиция Киевской области в понедельник, первого июня, показала места расположения комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения.

Так, три КАФ установлены на трассе Киев – Харьков – Должанский, еще пять – на трасе Киев – Львов - Чоп, четыре – на трасе Киев – Ковель – Ягодин.

 Наибольшее количество комплексов расположено на трассе Киев – Одесса. Здесь установлены девять КАФов. Кроме того, по два КАФа начали работу на дороге Киев – Знаменка и на трассе Киев – Козин – Обухов.

Как сообщалось ранее, в Украине заработала автофиксация нарушений ПДД. Первые 20 камер установлены в Киеве, еще 30 - в области. Далее камеры будут устанавливать по всей стране. На первом этапе они будут фиксировать только превышение скорости более чем на 20 км/ч.

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