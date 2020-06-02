Украина Из-за дождей быстро поднимается уровень воды в реках, возможны затопления

2020-06-02 14:11 69

Из-за обильных осадков уровень воды в украинских реках продолжает стремительно повышаться.

Как сообщает ГСЧС, сегодня и завтра на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1 - 2,6 м, при прохождении максимума возможен выход воды на заводь.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, образования локальных селевых потоков.

Напомним, ранее Укргидрометцентр сообщил о погоде в Украине в июне: средняя месячная температура будет в пределах 18-22 градусов тепла, а в горных районах - 14-15 градусов тепла.

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