ВОЙНА В Украине Подтопление Киева: уровень воды в Днепре начал резко снижаться

2023-05-10 12:28

По состоянию на 10 мая в Киеве, по сравнению с прошлыми днями, уровень воды в Днепре снизился на 30 сантиметров. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"По информации Укргидрометцентра, сегодня уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 270 сантиметров (по Балтийской системе высот). За последние два дня уровень половодья в пределах столицы упал на 30 сантиметров", - говорится. в сообщении.

На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления, промышленные объекты и жилищные массивы города - вне угрозы подтопления. Но уровень опасности гидрологических явлений остается - I (желтый). Все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 сантиметров - острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

По информации ГСЧС, всего в Украине остаются подтопленными 493 домохозяйства и 51 дом: в Запорожской области - 250, Черниговской - 99, Днепропетровской - 55 (39 домов), Черкасской - 47 (12 домов), Полтавской - 35 и Киевской - 7.

Кроме того, в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплены 13 51 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 23 населенных пункта Черниговской области. За последние сутки наблюдается спад уровней весеннего половодья по всем областям.