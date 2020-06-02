Украина Раскрыты все требования МВФ в Украине и поставлены точные сроки их выполнения

2020-06-03 08:14 240
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МВФ обозначил приоритеты и сроки выполненния договоренностей в рамках новой программы сотрудничества с Украиной.

Что именно требует Фонд сообщает ЭП, со ссылкой на свои источники в правительстве. Так, большинство требований нужно выполнить уже в 2020 году, но для некоторых из пунктов даты еще могут измениться.

Как утверждается, уже в июне должно состояться утверждение планов работы с проблемными активами госбанков Нацбанка и Совета по финансовой стабильности. До сентября в устав Нафтогаза должны внести изменения, которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

В закон о Высшем совете правосудия должны внести изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП. Также издание сообщает о новом требовании по банкам - в законе должны изменить требования по структуре их капиталов и к самому капиталу.

Кроме того, МВФ требует ужесточить процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц для Фонда гарантирования вкладов физлиц. Также в сентябре. К этому же месяцу власти Украины должны обеспечить принятие упрощенной процедуры переключения поставщиков газа в договорах на коммунальные услуги.

"На сентябрь 2020 также планируется разработка новых оргструктур ГТС и ГНС (таможня и налоговая - ред.), будут оперировать двух юрлица, состоящий из центрального офиса и территориальных подразделений. Запуск ГТС и ГНС, как единых юрлиц должен состояться в январе 2021", - говорится в сообщении.

Уже весной следующего года ожидается аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом.

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