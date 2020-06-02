Украина Прогноз погоды на Троицу: в Украине заметно потеплеет, дожди прекратятся

2020-06-03 15:31 54

Синоптики дали первые прогнозы на большой христианский праздник. В 2020 году трехдневные выходные на Троицу обещают быть по-настоящему летними. В большинстве регионов Украины температура поднимется выше 20 градусов. Но местами возможны дожди.

Так в Киеве будет солнечная погода без осадков, температура воздуха поднимется до 21 градуса.

В Чернигове и Сумах температура воздуха прогреется до 20-21 градусов, без осадков. В Полтаве и области 7 июня ожидается до 21 градуса и дожди.

Осадки также ожидаются в Харькове и Запорожье. В этих регионах температура поднимется до 22-23 градусов.

В Херсоне и Кропивницком на Троицу ожидается +23 градуса тепла, пасмурно с прояснениями и дождями. В Николаеве и Днепр также ожидают дожди и до 21-22 градусов тепла.

В Черкассах солнечную погоду не омрачать осадки, ожидается до 23 градусов.

В Житомире и Виннице на Троицу будет пасмурная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха прогреется до 21-22 градусов.

В Одессе будет тепло - до 25 градусов, без осадков. Солнечно и сухо будет также в Черновцах - до 23 градусов.

В Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске на Троицу будет теплая погода и без осадков, столбики термометров поднимутся до 21-22 градусов.

Тепло и сухо будет в Ровно и Луцке - до 20-21 градусов.

Во Львове традиционно ожидается дождь, а воздух прогреется до 21 градуса. В Ужгороде синоптики также прогнозируют дожди, но будет теплее - до +25.

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