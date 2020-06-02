Коронавирус фото Модный бизнес Виктории Бекхэм начал приносить большие убытки

2020-06-03 16:29 243

Британская певица, модель, модный дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм отказалась выступать в воссоединенной культовой группе Spice Girls и при этом стала богаче примерно на один миллион фунт стерлингов.

Как сообщает The Sun, 46-летней знаменитости заплатили одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров поп-группы.

В 2019 году "перчинки" объединились и отправились в тур по Британии, в котором дали 13 концертов. Коллектив сумел заработать 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

В это время модельный бизнес Виктории переживает далеко не лучшие времена. Он становится убыточным. Так, в прошлом году убытки компании Бекхэм составили 12 миллионов фунтов.

Spice Girls в 90-х

Spice Girls в 2019 году

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