Мир Модный бизнес Виктории Бекхэм понес убытки еще на 16 миллионов долларов

2021-02-22 13:12

Бизнес британского модного дизайнера и супруги Дэвида Бекхэма Виктории Бекхэм несет серьезные финансовые потери.

Как пишет The Sun, компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается fashion-брендом бывшей участницы группы Spice Girls сообщила о годовых потерях в размере 16 миллионов долларов.

Месяц назад компания Victoria Beckham Holdings, которая отвечает за fashion-бренд и бьюти-линейку обнародовала данные об убытках в размере $23,1 млн.

Это серьезный удар по бизнесу 46-летнего дизайнера и бизнесвумен.

Бекхэм запустила линейку макияжа и средств по уходу за кожей в январе 2019 года, начав продажи в октябре, в надежде, что она поможет поправить состояние ее модного бренда, который постоянно сообщает об убытках.

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