Украина Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления

2020-06-02 18:00 168

Во вторник, 2 июня, полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

В киевской прокуратуре напомнили, что "минером" оказался 32-летний житель Киевской области. Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире