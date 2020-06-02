Украина Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления

2020-06-02 18:00 168
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Во вторник, 2 июня, полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

В киевской прокуратуре напомнили, что "минером" оказался 32-летний житель Киевской области. Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве начали ограничивать вход в метрополитен

2020-06-02 17:00 207

Выстрелы и собака: у Авакова рассказали, как задерживали киевского "минера"

2020-06-01 21:30 558

"Минирование" моста Метро в Киеве: полиция сообщила подробности

2020-06-01 17:30 540

Под Киевом начали по ночам варварским способом сливать бензин из авто

2020-06-01 15:29 579

Еще новости в разделе "Украина"

Безработным украинцам положены субсидии: как получить

2020-06-02 20:00 24

Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований

2020-06-02 19:30 78

Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году

2020-06-02 18:30 132

Досить скиглення – пора працювати

2020-06-02 18:08 210
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Безработным украинцам положены субсидии: как получить 2020-06-02 20:00 24
Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований 2020-06-02 19:30 78
Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году 2020-06-02 18:30 132
Досить скиглення – пора працювати 2020-06-02 18:08 210

Лента

20:00 Безработным украинцам положены субсидии: как получить
19:30 Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований
19:00 В футбольном клубе "Карпаты" коронавирусом заболело более 30 человек
18:30 Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году
18:08 Досить скиглення – пора працювати
18:00 Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления
17:30 Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины
17:00 В Киеве начали ограничивать вход в метрополитен
16:30 Киев отреагировал на предложение Трампа по России
15:46 Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду