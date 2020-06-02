Украина Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований

2020-06-02 19:30 75
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В Украине могут начать создавать минимальные запасы как самой нефти, так и нефтепродуктов. В Минэнерго отметили, что данная мера будет экономически оправданной.

Об этом сообщает UBR.

Вопрос о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов обсуждался 28 мая во время онлайн-заседания рабочей группы, созданной депутатами парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ. Участниками этого заседания стали народные депутаты, представители Минэкоэнерго и нефтегазового рынка, а также различные эксперты, связанные с данной отраслью. Отмечается, что этот вопрос поднимался и ранее, однако стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

Считается, что минимальные запасы нефти и нефтепродуктов должны равняться 90-дневному объему среднего суточного импорта или 60-дневному объему среднесуточного внутреннего потребления. При этом запасы должны включать объемы сырой нефти и моторного топлива в соотношении 30/70 (нефть/топлива моторные). Моторное топливо в запасах должны распределяться в соотношении 62/38 (дизельное топливо/бензин). Отдельно отмечен тот факт, что закупка нефти и нефтепродуктов для минимальных запасов, их хранение, обновление и реализации осуществляется на рыночных условиях.

Предложенная Минэнерго модель предполагает возложение обязательств по созданию, размещению и поддержания 60% минимальных запасов на субъекты рынка. Обойдется это компаниям примерно в один миллиард долларов США. В Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) считают, что если такую огромную финансовую нагрузку повесить на бизнес, то это неминуемо приведет к росту розничных цен для граждан и промышленности.

Эксперты отметили, что выполнение всех этих требований исключительно благодаря усилиям легального бизнеса и игнорирования их нелегалами, работающими вне правового поля, приведет к тому, что конкурентная среда на рынке еще больше искривится между легальными и нелегальными участниками рынка.

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